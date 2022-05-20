Многодетную мать из Погарского района подозревают в мошенничестве

Женщина прописала себя и троих детей в зоне со льготным социально-экономическим статусом.

Уголовное дело о мошенничество при получении выплат в отношении жительницы Погарского района рассмотрит суд.

По версии следствия, в 2007 году женщина зарегистрировала себя и троих детей в доме в хуторе Синицкий. Населённый пункт подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и входит в зону со льготным социально-экономическим статусом.

Потом женщина обратилась за пособиями и компенсациями. В администрацию она сообщила, что постоянно живёт по месту регистрации. Но дом на хуторе непригоден для проживания.

Женщина получила около 270 тысяч рублей выплат. Ей грозит до 6 лет колонии.