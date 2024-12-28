Многодетную мать суд приговорил к условному наказанию за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала 35-летняя жительница Гордеевского района.

Ночью 17 июня 2024 года на улице в посёлке Мирный пьяная женщина ударила ножом в грудь знакомого. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Подсудимая пояснила, что испугалась агрессивного состояния приятеля.

Суд учёт наличие у женщины троих несовершеннолетних детей и оказание материальной помощи пострадавшему и назначил ей условное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.