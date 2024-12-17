Многодетный отец из Новозыбкова получил условное наказание за мошенничество при оформлении соцконтракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель Новозыбкова.

В 2023 году многодетный отец обратился в отдел соцзащиты за поддержкой для открытия бизнеса. Мужчина просил деньги на покупку оборудования. По социальному контракту заявителю начислили 350 тысяч рублей. Но фигурант потратил их не по целевому назначению.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу. Деньги мужчина вернул.