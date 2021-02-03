Молодая брянчанка перевела 35 тысяч «ведунье», чтобы снять порчу

На минувшей неделе жертвой мошенничества стала 23-летняя жительница Фокинского района Брянска, которая в популярной социальной сети нашла рекламное объявление женщины, предлагавшей услуги по снятию порчи.

В ходе общения с «ведуньей» девушка перевела ей 35 000 рублей, пока не поняла, что ее обманывают, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Ранее 15 брянцев «подарили» онлайн-мошенникам около 500 тысяч рублей.