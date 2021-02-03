15 брянцев «подарили» онлайн-мошенникам около 500 тысяч рублей

В полицию обратилась 43-летняя жительница Клинцовского района, желавшая приобрести железнодорожные билеты. Женщина неосмотрительно предоставила злоумышленнику доступ к счету, позволив мошенникам списать 142 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

При схожих обстоятельствах внесшие предоплату за приобретение автомобилей и автомобильных частей 34-летний житель Клинцовского района, 34-летняя жительница Дятьковского района, 47-летний житель Советского района, 33-летняя жительница Фокинского района, 48-летний житель Клинцовского района, 46-летний житель Дятьковского района и 44-летний житель Фокинского района лишились 45 000, 30 000, 20 000, 10 000, 76 000, 22 100 и 15 000 рублей, искавшая услуги доставщика 33-летняя жительница Володарского района – 85 000 рублей, заплатившая за обещанную помощь в сдаче экзамена 38-летняя жительница Карачевского района – 20 000 рублей, продававший аккаунт в онлайн-игре 19-летний житель Клинцовского района – 7 900 рублей, заказавшие одежду 33-летняя жительница Выгоничского района и 20-летняя жительница Климовского района – 4 000 и 3 500 рублей, заказавшая косметику 24-летняя жительница Советского района – 2 500 рублей, а желавшая приобрести детские санки 28-летняя жительница Климовского района – 2200 рублей.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Ранее житель Бежицкого района перевел дистанционному мошеннику 17 200 рублей.