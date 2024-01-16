Молодая девушка украла деньги у брянской пенсионерки
18-летняя жительница Клинцовского района под видом медработника проникла в дом пенсионерам и похитила 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 79-летняя жительница села Деменка Новозыбковского района. У женщины пропали 15 тысяч рублей.
Стражам порядка заявительница рассказала, что неделю назад к ней пришла незнакомая женщина, представившаяся медиком. Она сказала, что проводит плановый осмотр пожилых людей. Уже в доме девушка предложила пенсионерке сделать оздоровительный массаж.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже. Ранее судимая 18-летняя жительница Клинцовского района призналась, что вытащила деньги из кошелька. Она возместила ущерб.
Девушке правоохранители предъявили обвинение.
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