Молодая девушка украла деньги у брянской пенсионерки

18-летняя жительница Клинцовского района под видом медработника проникла в дом пенсионерам и похитила 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 79-летняя жительница села Деменка Новозыбковского района. У женщины пропали 15 тысяч рублей.

Стражам порядка заявительница рассказала, что неделю назад к ней пришла незнакомая женщина, представившаяся медиком. Она сказала, что проводит плановый осмотр пожилых людей. Уже в доме девушка предложила пенсионерке сделать оздоровительный массаж.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже. Ранее судимая 18-летняя жительница Клинцовского района призналась, что вытащила деньги из кошелька. Она возместила ущерб.

Девушке правоохранители предъявили обвинение.