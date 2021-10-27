Молодая пара украла в магазине Брянска шампуни и бальзамы на 5 тысяч рублей

Подобное преступление 19-летние брянцы совершили не впервые.

19-летний молодой человек и его подруга-ровесница украли в сетевом магазине в Фокинском районе Брянска шампуни и бальзамы на 5 тысяч рублей.

Кражу заметила администратор магазина во время просмотра записей камер видеонаблюдения. Парень и девушка долго стояли возле одной из полок с товаром и постоянно оглядывались в ожидании момента, когда разойдутся находившиеся поблизости работники магазина.

Злоумышленников задержали спустя двое суток. Выяснилось, что оба уже имеют судимость за совершение аналогичных преступлений.

По статье «Кража» молодому человеку и его спутнице грозит до пяти лет заключения.