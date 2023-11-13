Молодого брянца суд оштрафовал за реабилитацию нацизма

19-летнего брянца суд оштрафовал на 45 тысяч рублей за реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о реабилитация нацизма и распространение в Сети неуважительных постов о днях воинской славы. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель Дятьково.

В 2021-2023 годах юноша в своём аккаунте в соцсети разместил информацию, одобряющую идеологию нацизма. Также он делал посты, содержащие оскорбления и неуважение ко Дню Победы и защитников Отечества.

Суд приговорил виновного к 45 тысячам штрафа. Решение не вступило в законную силу.