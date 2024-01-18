Молодого брянца суд отправил в колонию за хранение наркотиков

23-летнего брянца суд отправил в колонию на три года за хранение около трёх граммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района рассмотрел уголвоное дело о хранении запрещённых веществ Приговор выслушал 23-летний брянец.

11 августа 2023 года молодой человек через интернет купил для себя наркотическое средство. Он получил информацию о местонахождении «закладки» и забрал 2,6 грамма наркотика. В тот же день парня задержали правоохранители.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Парня взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.