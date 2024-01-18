Молодого брянца суд отправил в колонию за хранение наркотиков
23-летнего брянца суд отправил в колонию на три года за хранение около трёх граммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Фокинского района рассмотрел уголвоное дело о хранении запрещённых веществ Приговор выслушал 23-летний брянец.
11 августа 2023 года молодой человек через интернет купил для себя наркотическое средство. Он получил информацию о местонахождении «закладки» и забрал 2,6 грамма наркотика. В тот же день парня задержали правоохранители.
Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Парня взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов