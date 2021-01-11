Молодого брянского уголовника задержали по подозрению в грабеже

По информации УМВД России по Брянской области, в Бежицком районе Брянска 37-летний местный житель поздно вечером выпивал спиртное во дворе одного из многоквартирных домов. Через некоторое время к нему присоединился случайный знакомый. В ходе возникшей ссоры, злоумышленник выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон и сбежал. О случившемся мужчина сообщил в местный отдел полиции.

В течение двух суток стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 19-летний местный житель.

На допросе в полиции, злоумышленник дал признательные показания. По его словам, чужой телефон стоимостью около 12 000 рублей он продал на улице случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ. Рецидивисту грозит до 4 лет тюрьмы.

До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, в Клинцах осудят женщину за повторную продажу самогона.