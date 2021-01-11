Молодого брянского уголовника задержали по подозрению в грабеже

По информации УМВД России по Брянской области, в Бежицком районе Брянска 37-летний местный житель поздно вечером выпивал спиртное во дворе одного из многоквартирных домов. Через некоторое время к нему присоединился случайный знакомый. В ходе возникшей ссоры, злоумышленник выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон и сбежал. О случившемся мужчина сообщил в местный отдел полиции.
В течение двух суток стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 19-летний местный житель.
На допросе в полиции, злоумышленник дал признательные показания. По его словам, чужой телефон стоимостью около 12 000 рублей он продал на улице случайному прохожему.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ. Рецидивисту грозит до 4 лет тюрьмы.
До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.
Напомним, в Клинцах осудят женщину за повторную продажу самогона.
11.01.2021 14:12
155 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Смоленской области
Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 155 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 783. Число выздоровевших выросло на 12 человек, сообщает штаб. Всего 14 287 смолян прошли лечение и выписались из больниц с отрицательным результатом на тест на коронавирус. 356
11.01.2021 12:10
Бдительные соседи самостоятельно справились с пожаром в Ярцеве
Около девяти часов вечера 10 января на улице Автозаводской в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Позвонивший в пожарную служба сосед сообщил, что горит входная дверь в квартиру соседей на первом этаже. Еще до прибытия пожарных, неравнодушные соседи вместе с хозяевами квартиры, чья дверь оказалась объята пламенем, залили водой возгорание.
11.01.2021 11:54
Плохая привычка привела к пожару в Ярцеве
На улице Чернышевского в четырехэтажном доме произошел пожар на третьем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители четырехэтажного дома, почувствовав запах дыма, обнаружили, что его источник – квартира на третьем этаже. Соседи, войдя в жилье, увидели, что дым идет из-за двери ванной комнаты. Вызвав пожарных, неравнодушные Ярцевчане залили тлеющие постельные принадлежности водой.
10.01.2021 18:13
19-летнего смолянина обманул интернет-мошенник
19-летний смолянин оказался жертвой интернет-мошенника, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Молодой человек пояснил, что в вечернее время нашел на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже необходимого ему товара. Обсудив в чате с продавцом условия сделки, он перешел по присланной ему ссылке, чтобы поподробнее рассмотреть товар. Впоследствии с его банковской карты были похищены
10.01.2021 12:33
Еще один житель смолянин стал жертвой коронавируса
На территории Смоленской области коронавирус подтвердился еще у 154 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 10 января. За прошедшие 24 часа 39 человек полностью прошли лечение и выписались из больницы. За минувшие сутки от коронавирусных осложнений умер еще один человек. Так, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 18 628 жителей региона. 14275 человек прошли лечение
10.01.2021 10:49
Двухкомнатная квартира загорелась в селе Вязьма-Брянская
9 января произошел пожар в селе Вязьма-Брянская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В десятом часу занимаясь своими насущными делами хозяин двухкомнатной квартиры на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома по улице Центральной почувствовал запах дыма, в поисках источника этого запаха хозяин, мужчина 1966 года рождения, зашел на кухню и увидел, что горит холодильник.