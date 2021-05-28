Молодой брянец оштрафован на 400 тысяч за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД

Полицейские от взятки отказались.

По информации прокуратуры Бежицкого района Брянска, 23-летний местный житель признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Ночью 11 января 2021 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, подозревая, что водитель пьян. Желая избежать административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, молодой человек передал представителям власти взятку в 30 тысяч рублей, положив деньги в служебном автомобиле ДПС.

Сотрудники полиции от взятки отказались и немедленно сообщили о произошедшем в дежурную часть органа внутренних дел.

Суд приговорил виновного к штрафу в 400 тысяч рублей.