Молодой брянец получил три года тюрьмы за нападение на бомжа с ножом

Бежицкий районный суд города Брянска признал виновным 19-летнего местного жителя в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия.

Летом 2020 года возле дома №10 улице Харьковской Бежицкого района города Брянска виновный ударил три раза ножом в спину неизвестному ему ранее мужчине, который пьяный лежал на тротуаре в неопрятном виде.

Злоумышленник испытывал ненависть к лицам без определенного места жительства. Пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил виновного к 3 тюрьмы.