Молодой брянец похитил 140 тысяч рублей у собутыльника
Молодой брянец похитил 140 тысяч рублей у 63-летнего приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию 63-летний житель деревни Кривцова Севского района сообщил о кражи крупной суммы денег со счета. Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчину обобрал его 18-летний знакомый. Он не раз пил вместе с потерпевшим в его доме. Пользуясь состоянием владельца жилья, молодой человек через банковское приложение дважды перевел на свой счет по 70 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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