Молодой брянский уголовник отправится в колонию строго режима за жестокое убийство

Стародубский районный суд признал виновным ранее судимого 21-летнего местного жителя в убийстве.

4 ноября 2020 года в селе Мохоновка Стародубского района пьяный молодой человек в ходе ссоры со встретившемся ему 30-летним мужчиной нанес в голову и тело множественные ножевые раны, а затем догнал его и избил. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, отрицал свою причастность к убийству.

Суд приговорил виновного к 13,5 годам лишения свободы в колонии строго режима и 1 году ограничения свободы.

Также суд удовлетворил требования потерпевшей стороны и взыскал с виновного 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.