Молодой водитель из Унечи выслушает приговор по делу о гибели велосипедистки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о смертельной аварии рассмотрит Унечский районный суд. Приговор выслушает 18-летний житель Унечи.

По версии следствия, вечером 23 октября 2024 года молодой водитель за рулём автомобиля BMW 520I превысил скорость более чем в 2 раза и сбил велосипедистку. С места происшествия парень скрылся. Потерпевшая умерла от полученных травм.

Водитель получил права за пять месяцев до ДТП. Он признал себя виновным.