Молодой водитель погиб на трассе в Навлинском районе

19-летний водитель погиб в аварии на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне на первом километре автодороги регионального значения Украина-Гаврилково произошла смертельная авария. 19-летний водитель «ГАЗ-

2744» наехал на обочину и потерял управление. «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в фургон Ford Transit.

Молодой водитель «ГАЗ» погиб на месте до прибытия медицинской помощи. Полиции устанавливает обстоятельства аварии.