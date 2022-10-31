Молодой водитель сбил пешехода в Жуковке

18-летний автомобилист сбил 55-летнего пешехода на дороге в Жуковске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Некрасова. 18-летний водитель на автомобиле Lada Samara двигался в сторону федеральной автодороги «Р-120». Машина сбила 55-летнего пешехода, который шёл по краю дороги в попутном направлении при наличии тротуара.

Врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, ушибы обеих легких, плеча, туловища и бедра. Пострадавшего отвезли в больницу. Также оказалось, что пешеход был пьян.

Полиция проводит проверку.