Молодой водитель сбил женщину на парковке в Клетне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

9 апреля в Клетнянском районе произошла авврия. В посёлке Клетня около дома № 30 по улице Советская 19-летний водитель за рулём Ford Focus при движении задним ходом сбил 66-летнюю женщину. Она шла позади машин по парковке у магазина «Империя».

Потерпевшую с травмами отвезли в больницу. На водителя инспекторы возбудили административное расследование.