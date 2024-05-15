Молодой водитель сломал позвоночник в ДТП на брянской трассе

23-летний водитель сломал позвоночник в аварии на трассе в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Стародубском районе. 23-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-2107» при выезде с опасного поворота на высокой скорости. Легковушка съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

Молодой водитель попал в больницу с переломом поясничного отдела позвоночника. По факту аварии проводит проверка.