Молодой водитель травмировал голову в ДТП на брянской трассе

Молодой водитель травмировал голову, перевернувшись в легковушке, на трассе в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 166 километре автодороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе произошло ДТП. 22-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ». Легковушка упала в кювет и перевернулась.

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и сочетанную травму. Его госпитализировали.

Инспекторы возбудили дело об административном правонарушении по трём статьям.