Молодых курьеров телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

2026, 23 марта 08:19

Молодых курьеров телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию за попытку похитить три миллиона рублей у пенсионера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушение на мошенничество. На скамье подсудимых оказались двое жителей Белгородской​ области.

В октябре 2025 года телефонные мошенники позвонили пожилому жителю Брянска, Они представились сотрудниками правоохранительных органов и работниками федеральной службы по финансовому мониторингу. Под предлогом сохранности сбережений они убедили пенсионера перевести деньги на «безопасный счёт».

Фигуранты в этой схеме исполняли роль курьеров. Они должны были забрать у потерпевшего три миллиона рублей и перевести соучастникам. В момент преступления молодых людей задержали стражи порядка.

Суд отправил совершеннолетнего виновного на два с половиной года в колонию общего режима, а его несовершеннолетнего сообщника — на два года в воспитательную колонию. Приговор не вступил в законную силу.