Мопед и иномарка столкнулись на перекрёстке в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

23 апреля в Володарском районе Брянска произошла авария. В районе дома № 5 по улице 2-я Мичурина 69-летний водитель за рулём автомобиля Skoda Octavia на перекрёстке не пропустил мопед Alpha без регистрационных знаков. 55-летний мужчина ехал прямо в крайней правой полосе.

Водитель мопеда с травмами попал в больницу. Он ехал без защитной экипировки.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.