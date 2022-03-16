Мошенник из Смоленска обманул 11 брянцев

Под предлогом изготовления мебели он похитил 370 тысяч рублей.

По подозрению в мошенничестве в Брянске полицейские задержали 36-летнего жителя Смоленска.

Мужчина размещал в социальных сетях объявления об изготовлении продаже корпусной мебели. Он договаривался с покупателями, приезжал к ним домой, делал замеры и оформлял договор. А также получал предоплату. Но после этого на связь больше не выходил.

Полицейские выяснили, что в договорах он указывал недействительный паспорт.

В полицию обратились 11 обманутых брянцев. Подозреваемый похитил у них более 370 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Мошенника отправили в СИЗО до суда.