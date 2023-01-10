Мошенники обманули честь брянцев в первую неделю года

За праздничную неделю нового года мошенники обманули семь брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе брянские стражи порядка отметили значительное снижение активности телефонных мошенников. Жертвами обманщиков стали семь жителей Брянской области. Четверо потерпевших поверили лжебанкирам. Они сообщили злоумышленникам данные счетов и коды для подтверждения операций. С их счетов пропали 369 тысяч рублей.

Ещё трое жителей Брянской области потеряли 250 тысяч рублей при торговле в интернете и поиске специалистов на сайтах частных объявлений.