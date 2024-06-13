Мошенники обманули семерых брянцев под видом операторов сотовой связи

Мошенники под видом операторов сотовой связи похитили у семерых брянцев более трёх миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Семь жителей Брянской области на прошлой неделе стали жертвами лжеоператоров сотовой связи. Злоумышленники сообщали о необходимости продлить договор обслуживания либо заменить устаревшую SIM-карту. Во время беседы мошенники получили доступ к счетам жертв. Потерпевшие лишились 3 628 000 рублей.