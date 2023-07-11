Мошенники выманили у брянцев более миллиона рублей под видом инвестиций

Мошенники выманили у двух жителей Брянской области более миллиона рублей под видом инвестиций. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Советского района Брянска. Пообщавшись якобы с сотрудником крупной организации женщина решила инвестировать свои сбережения. Мошенникам она перевела 688 тысяч рублей. В аналогичную ситуацию попал 74-летний житель областного центра. Желая быстро заработать он перевел неизвестным 488 000 рублей.

Полиция проводит проверку