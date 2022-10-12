Москвича суд отправил в колонию за кражу топлива в Брянском районе

Житель Подмосковья выслушал приговор за кражу 30 тонн дизельного топлива из нефтепровода в Брянском районе.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Московской области. В 2021 году мужчина вместе с четырьмя сообщниками, используя специальную технику для хищения и скрытой перевозки нефтепродукта, похитили из магистрального нефтепродуктопровода в Брянском районе почти 30 тонн дизельного топлива. Сумма ущерба составила 1,6 млн рублей. Часть похищенного они продали.

Злоумышленников задержали полицейские при попытке вывезти остальное топливо и оборудование.

Суд отправил виновного на полтора года в колонию. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится в суде.