Москвича суд отправил в колонию за кражу топлива в Брянском районе

Житель Подмосковья выслушал приговор за кражу 30 тонн дизельного топлива из нефтепровода в Брянском районе.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Московской области. В 2021 году мужчина вместе с четырьмя сообщниками, используя специальную технику для хищения и скрытой перевозки нефтепродукта, похитили из магистрального нефтепродуктопровода в Брянском районе почти 30 тонн дизельного топлива. Сумма ущерба составила 1,6 млн рублей. Часть похищенного они продали.
Злоумышленников задержали полицейские при попытке вывезти остальное топливо и оборудование.
Суд отправил виновного на полтора года в колонию. Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится в суде.
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