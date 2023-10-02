Мотоцикл сбил женщину на брянской трассе

70-летняя женщина попала под мотоцикл на пешеходном переходе на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 142 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП. 26-летний водитель на мотоцикле Yamaha сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В

Женщину с переломом ноги отвезли в больницу. Инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.