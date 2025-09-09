Мотоцикл врезался в автомобиль в Брянске

Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с автомобилем в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ночь на 7 сентября в Бежицком районе Брянска в районе дома № 22 по улице Бурова произошла авария. 37-летний водитель за рулём мотоцикла Suzuki Intruder ехал по крайней левой полосе. Перед ним резко перестроился Ford Focus. Транспортные средства столкнулись.

Байкер получил травмы. Мужчину госпитализировали.

На 41-летнего водителя автомобиля инспекторы составили административный материал.