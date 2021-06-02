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Мотоциклист без прав влетел в «МАЗ» под Брянском

2021, 02 июня 10:30 Происшествия
Мотоциклист без прав влетел в «МАЗ» под Брянском
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Водителя байка доставили в больницу.

26-летний водитель спортбайка MotoLand устроил ДТП в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 1 июня около 22.30 на улице Шоссейной в поселке Отрадном мотоциклист, не имеющий водительского удостоверения, врезался в стоявший «МАЗ», водитель которого был занят погрузкой.

Мотоциклиста госпитализировали с переломом плеча. У него взяли кровь на определение состояния опьянения.

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