Мотоциклист погиб на трассе в Брянском районе

Мотоциклист погиб при столкновении с «КАМАЗом» на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

27 августа на 8 километре региональной автодороги «Брянск-Дятьково» в Брянском районе произошла смертельная авария. 40-летний мотоциклист врезался в «КАМАЗ». 65-летний водитель в это время разворачивался на проезжей части. Байкер от полученных травм умер на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.