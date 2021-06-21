Мотоциклист протаранил Opel у «Мельницы» в Брянске

Его доставили в больницу.

28-летний мотоциклист пострадал в результате ДТП в Советском районе Брянска. 20 июня около 15.20 у дома № 100 по улице Красноармейской водитель мотоцикла Avantis врезался в попутный Opel Vectra, 32-летний водитель которого остановился для поворота налево.

Мотоциклиста госпитализировали с переломом левой голени. По факту ДТП полицейские проводят проверку. У водителя мотоцикла взяли кровь на определение состояния опьянения.