Мотоциклист сбил велосипедистку в Брянске

Мотоциклист сбил велосипедистку и сбежал с места аварии в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

24 мая вечером в Бежицком районе Брянска произошла авария. В районе дома № 39 по улице Антоновка мотоцикл «ИЖ Юпитер» столкнулся с велосипедом. Байкер с места дорожно-транспортное происшествия скрылся. 31-летняя велосипедистка получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.