56-летнюю жительницу Выгоничей ждёт суд по обвинению в краже

2026, 08 июня 10:53

56-летнюю жительницу Выгоничей ждёт суд по обвинению в краже чужого кошелька с деньгами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушает 56-летняя жительница Выгоничей.

По версии следствия, 12 марта женщина заметила на кассе в магазине кошелек. Его забыл по невнимательности предыдущий покупатель. В кошельке были 50 тысяч рублей. Чужое имущество подозреваемая забрала себе.

Полицейские установили личность подозреваемой по записям с камер видеонаблюдения, установленным в торговом зале.