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Криминал

56-летнюю жительницу Выгоничей ждёт суд по обвинению в краже

2026, 08 июня 10:53
56-летнюю жительницу Выгоничей ждёт суд по обвинению в краже
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56-летнюю жительницу Выгоничей ждёт суд по обвинению в краже чужого кошелька с деньгами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушает 56-летняя жительница Выгоничей. 

По версии следствия, 12 марта женщина заметила на кассе в магазине кошелек. Его забыл по невнимательности предыдущий покупатель.  В кошельке были 50 тысяч рублей. Чужое имущество подозреваемая забрала себе. 

Полицейские установили личность подозреваемой по записям с камер видеонаблюдения, установленным в торговом зале. 

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