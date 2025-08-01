Мужчина и ребёнок пострадали в аварии на трассе в Выгоничском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

31 июля в Выгоничском районе на 4-м км автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков-Жирятино» произошло ДТП. 59-летний водитель за рулём Volkswagen Transporter пошёл на обгон, не убедившись, что его обгоняет автомобиль Renault Mégane. 57-летний водитель легковушки, пытаясь избежать столкновения, утратил контроль над управлением машиной. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель Renault получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. 57-летний пассажир иномарки серьёзно не пострадал. А 10-летний ребёнок из той же машины попал в больницу.

На водителя и пассажира иномарки инспекторы составили протоколы за непристёгнутые ремни безопасности. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.