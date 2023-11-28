Мужчина и женщина погибли на пожаре в брянском посёлке
Мужчина и женщина погибли на пожаре в жилом доме в посёлке Почепского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.
27 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Журавлево Почепского района. На улице Кольцевая загорелся частный жилой дом.
На пришествие приехали два отделения на пожарных автоцистернах. Около двух часов они боролись с огнём.
На пожаре погибли мужчина и женщина. Причину происшествия выясняют эксперты.
Причина пожара устанавливается.
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