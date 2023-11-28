Мужчина и женщина погибли на пожаре в брянском посёлке

Мужчина и женщина погибли на пожаре в жилом доме в посёлке Почепского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.

27 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Журавлево Почепского района. На улице Кольцевая загорелся частный жилой дом.

На пришествие приехали два отделения на пожарных автоцистернах. Около двух часов они боролись с огнём.

На пожаре погибли мужчина и женщина. Причину происшествия выясняют эксперты.

Причина пожара устанавливается.