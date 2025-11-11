Мужчина и женщина пострадали в аварии на трассе Комаричском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне утром на 2-м километре автомобильной дороги «Комаричи — Хлебтово» в Комаричском районе произошла авария. 57-летний водитель не справился с управлением микроавтобуса неизвестной марки. Транспорт съехал в кювет.

Водитель и его 59-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавшие сами добрались до больницы. О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщили медики.

На водителя инспекторы составили административные материалы, в том числе и за оставления места дорожно-транспортного происшествия. По факту аварии полицейские проводят проверку.