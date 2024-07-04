Мужчина перевернулся в машине на брянской трассе

Мужчина с множественными переломами попал в больницу, перевернувшись в машине на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 4 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Вщиж». 63-летний водитель не справился с управлением Toyota Rav4. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Пенсионера госпитализировали с переломами бедра, рёбер, грудины, правой ключицы, а также ушибом лёгких. У пострадавшего взяли кровь для проведения анализов на наличие опьяняющих веществ.

Полиция проводит проверку по факту аварии.