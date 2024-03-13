Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Мужчина подорвался на мине в приграничном районе Брянской области. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Инцидент произошёл в окрестностях поселка Уборки Климовского района. В запрещенную зону, проигнорировав знаки о минной опасности, вошёл житель посёлка. Мужчина подорвался на мине и погиб.
«Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности!» – подчеркнул Александр Богомаз.