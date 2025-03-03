Мужчина погиб на пожаре в Брянске

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме накануне в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Калинина загорелся жилой дом.

На вызов прибыли пять пожарных автоцистерн. Спасатели ликвидировали возгорание.

В огне погиб мужчина. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.