Мужчина погиб на пожаре в брянском посёлке

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в посёлке Макаричи. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Накануне утром в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Красногорском районе. в посёлке Макаричи на улице Центральная загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли две автоцистерны. Около часа они боролись с огнём.

Дом выгорел по всей площади. Хозяин жилища погиб. Причину происшествия выясняют специалисты.