Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке Брянска
Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ночью 17 декабря в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Орловская загорелась квартира в многоэтажном доме.
На вызов прибыли две пожарные автоцистерны, автоподъемник и специальный пожарный аварийно-спасательный автомобиль. Из подъезда спасатели эвакуировали пять человека. Пожилую женщину в тяжёлом состоянии передали медикам. Мужчина погиб.
Причину возгорания предстоит установить экспертам.