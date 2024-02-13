Мужчина погиб на пожаре в Новозыбкове

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 12 на 13 февраля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Новозыбкове. На улице Зареченская загорелся частный дачный дом.

Прибывшие на происшествие два отделения на пожарных автоцистернах справились с огнём за 20 минут.

На пожаре погиб мужчина. Причину возгорания устанавливают эксперты.