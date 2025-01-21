Мужчина погиб на пожаре в Почепе

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Почепе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Почепе. На улице Пионерская загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли два пожарных расчёта. Спасатели оперативно потушили огонь.

На пожаре погиб мужчина. Причину возгорания выясняют эксперты.