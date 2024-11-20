Мужчина погиб на пожаре в Погаре

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Погаре. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 18 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Погар. В переулке Комсомольский загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Они оперативно потушили возгорание.

В огне погиб мужчина. Экспертам предстоит установить причину происшествия.