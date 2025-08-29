Мужчина погиб на пожаре в посёлке Дубровка

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в посёлке Дубровка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

28 августа в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Дубровка. На улице Полевая загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали четыре единицы пожарной техники. Спасатели более получаса тушили возгорание. В огне погиб мужчина.

Причину пожара установят эксперты.