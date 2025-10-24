Мужчина погиб на пожаре в Стародубском округе

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Стародубском округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 23 октября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Стародубском округе. Частный жилой дом загорелся на улице Вокзальная в посёлке Жеча.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Больше часа спасатели ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил здание полностью.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.