Мужчина погиб на пожаре в Сураже

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Сураже. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Сураж. На улице Мглинская загорелся частный жилой дом.

На вызов оперативно прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели за час потушили возгорание.

На пожаре погиб пожилой мужчина. В обстоятельства происшествия разбираются следователи.