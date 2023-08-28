Мужчина погиб на пожаре в Хотылево

На пожаре в жилом доме в поселке Хотылево погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступило информация о пожаре в поселке Хотылево Брянского района. На улице Луговая загорелся частный жилой дом. Прибывшие на происшествия около полутора часов боролись с огнем.

На пожаре погиб мужчина. Причины возгорания установят специалисты.