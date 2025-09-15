Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

13 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Ямская загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали пять пожарных автоцистерн. Спасатели оперативно потушили возгорание.

В огне погиб хозяин жилища. В обстоятельства происшествия разбираются правоохранители.